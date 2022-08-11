Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

11.08.2022 13:06
Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK- Boluspor: Adem Cinek

19.15 Çaykur Rizespor- Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

21.45 Gençlerbirliği- Altınordu: Can Cengiz

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor- Yeni Malatyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Onur Özütoprak

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Pendikspor: Burak Pakkan

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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