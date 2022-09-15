Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek

15.09.2022 09:16
Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek

Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Altay'ı konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak müsabakanın başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Ligde bu haftanın ardından milli maç arası verilecek.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor- Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor- Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor- Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor- Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe- Altınordu (Gürsel Aksel)

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika
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