Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Bursaspor: 3

61. dakikada atağa geçen yeşil-siyahlı takımın oyuncusu Ismail Aissati pasını verdiği oyuncu Brahım Darri ceza sahasına hızla yaklaştı ve ardından kaleciyi şaşırtan Darri sert vuruşu ile meşin yuvarlağını filelerle buluşturdu. 1-3

40. dakikada Denizlispor defansta savunmaya geçtiği sırada yeşil-beyazlı konuk takım oyuncusu Namık Alaskarov'un ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleyle buluştu. Denizlispor ile fark 2'ye çıktı. 0-2

35. dakikada Bursaspor oyuncusu Elton Acolatse ceza sahasına yakın noktadan verdiği pasını Massimo Bruno sert vuruşu ile kalecinin kurtaramaması sonucunda meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 0-1

9. dakikada Bursaspor oyuncusu ceza sahası çizgisinden İsmail Yüksek 'in vuruşu ile top direğe çarpması neticesinde dışarı çıktı. Sol köşeden kullanılan korner vuruşuyla birlikte meşin yuvarlığı kafa vuruşları ile auta gitti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Bursaspor 'a 3-1 mağlup oldu.

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