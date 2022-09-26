Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika
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Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

26.09.2022 20:41

Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli, Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada Karaveli için yarın imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli, sezon başında işe siyah-beyazlı kulüpte "Gelişim Direktörü" görevine getirilmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.

YARIN İMZA TÖRENİ DÜZENLECEK

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını, "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sorunu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadelerini kullanarak açıkladı.

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SON DAKİKA: Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika
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