Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Bekir Karadeniz'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Pendikspor, Karadeniz, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan Bekir Karadeniz'i transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.