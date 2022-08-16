Gaziler ve şehit yakınları, Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bu sezon iç sahada oynayacağı maçların gaziler ve şehit yakınları için ücretsiz olacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 futbol sezonunda Eryaman Stadyumu'nda oynayacağımız Spor Toto 1. Lig maçlarını gaziler ve şehit yakınlarımız ücretsiz izleyebilecektir." denildi.

Öte yandan kombine biletler için son günün 19 Ağustos olduğu bilgisi verildi ve kombine biletlerin, VIP haricindeki üç tribünde (maraton, sağ kapalı, kale arkası) kadın taraftar ve öğrenciler için yüzde 50 indirimli satıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca sezon boyunca Gençlerbirliği'nin oynadığı her iç saha karşılaşmasında Passolig şartlarını yerine getirerek stada giriş yapan 1923. taraftara, takımın 100. yıla özel imzalı formasının hediye edileceği de belirtildi.