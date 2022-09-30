Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak

30.09.2022 14:52
Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçına yarın Pendikspor deplasmanında çıkacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçına yarın Pendikspor deplasmanında çıkacak.

Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Pendikspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Ligin ilk 6 haftasında 8 puan toplayıp, averajla 11. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta sonrası teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırmasının ardından hafta içi Ekrem Dağ'ı futbol takımı sorumluluğuna getirirken, Şakir Özkayımoğlu'nu da antrenör kadrosuna dahil etmişti.

Yeni teknik heyetiyle ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor karşılaşması için son antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Göztepe, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak - Son Dakika

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