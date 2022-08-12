Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'ten kadro yapılanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'ten kadro yapılanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

12.08.2022 14:26
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'ten kadro yapılanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un kulüp başkanı Cumhur Genç, ligin gerçeklerine göre transfer çalışmaları yaptıklarını ve Ukraynalı oyuncu Artem Kravets ile anlaştıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un kulüp başkanı Cumhur Genç, ligin gerçeklerine göre transfer çalışmaları yaptıklarını ve Ukraynalı oyuncu Artem Kravets ile anlaştıklarını söyledi.

Serdivan ilçesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Genç, camia ve şehir olarak pazar günü Göztepe ile oynanacak ligin ilk maçını beklediklerini belirterek, "Bu sene yeni yapılanma gibi oldu. Aslında bu kadar çok düşünmüyorduk, biraz daha iskeleti koruyalım dedik ama çalışmalara devam ettikçe bu yönde kararlar aldık." dedi.

Şehir ve herkesi mutlu edecek bir takım oluşturduklarının anlatan Genç, 1,5 milyonluk şehirde 400 kombine bilet sattıklarını ama Sakaryasporlu yeni nesille bu döngüyü yavaş yavaş kıracaklarını kaydetti.

En büyük hedeflerinin Sakaryaspor'a kalıcı gelir kazandırmak olduğunu vurgulayan Genç, "Tabii bütçeler eskisi gibi değil. Bundan 3 sene önce 10 milyona bütçe yapılabiliyordu. Bu seneki bütçemiz 40 milyon. Gene mütevazı bir bütçe yaptık ama rakamlar büyüyor. Yarınları garanti altına almak istiyorsak kalıcı gelirler yapacağız. Bunu yapan takımlar var. Yolda giderken en büyük hedefimiz bu, gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu sene bizi mutlu edecek bir kadro var"

Transfer döneminin kapanıp kapanmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Genç, şunları kaydetti.

"Ukrayna milli takımından santrfor aldık, yarın akşam uçağa binip geliyor. Artem Kravets, Kayserispor ve Konyaspor'da oynamıştı. Biraz fırsat transferi gibi oldu. Rakamları çok yüksekti ancak geçen sene Konyaspor'la bir süreç yaşamıştı. O bölgeye takviye yaptık, başka da transfer düşünmüyoruz. Bu sene bizi mutlu edecek bir kadro var."

Transferde riske girmeden çalışmalar yaptıklarını anlatan Genç, "Bu ligin gerçeklerine göre transfer yaptık. Bu ligin iyi oyuncularını aldık. Riske girmedik, yabancı transferi bizim için bilinmedik bir şeydi. Gidip videodan izleyip yabancı oyuncu hiç almadık. Daha önce bu ligde oynamış, kendini ispatlamış kariyerli oyuncular transfer ettik. En azından yanılma payımız düşük olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadrodaki yerli oyuncuların da ligin değerli isimleri arasında yer aldığına dikkati çeken Genç, "Önemli olan bunları bir araya getirip takım yapmak. İsimler oynamıyor, takım olduğumuz zaman şampiyonluk geliyor. Bunu zaten geçen sene gördük. Bu sene de takım olacağımıza inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'ten kadro yapılanmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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