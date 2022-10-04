Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak - Son Dakika
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Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak

04.10.2022 15:40
Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Gençlerbirliği'ni konuk edecekleri maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyircim önünde sahaya çıkacağım. Taraftarımızın desteği bizim için değerli ve anlamlı. Ligde kolay maç yok ama sahamızda büyük Samsunspor gibi oynayıp kazanmak hedefindeyiz. Taraftar desteğiyle oynamak beni umutlandırıyor. İnşallah ilk maçla beraber istediğimiz ivmeyi yakalayıp, seri galibiyetlerle tırmanışı başlatacağız. Hedefimiz şampiyonluksa her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Her maçta en yüksek performansı ortaya koyarak oynamamız gerekiyor ki kazanalım. Bu ligde yıllardan beri çalışıyorum. 'Nasıl olsa yenerim.' dediğin anda olaylar farklı gelişebiliyor. Maçı başından sonuna kadar çok isteyerek oynaman gerekiyor."

Samsunspor'un bu sezon 7 maçta 3 penaltı kaçırması ve bunun skoru etkilemesinin üzücü olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Oyuncuları motive edeyim diye antrenmanda yemeğine iddiaya girdim, hepsi attı penaltıyı. Geri dönüp bir şeyi değiştiremeyiz. 2-3 kişiye penaltı görevi vereceğiz. Kim en iyi hissediyorsa ona attıracağız." dedi.

Eroğlu, Beyçimento Bandırmaspor maçında sakatlanan Yusuf Abdioğlu ile Mücahit Albayrak'ın durumunu değerlendirerek, "Yusuf Abdioğlu'nun baldırında yırtık odu. 3-4 hafta sürece ihtiyacı var. Mücahit'in de ayak kemiğinde kırık var. O da 7-8 hafta sahalardan uzak kalacak. Üzülüyoruz ama futbolda yaşanan durumlar. Sakatlıklar üzücü. Her oyuncunun hazır beklediği ve kim eksik olursa olsun sistemin seni ayakta tutacağı düzen benim için çok önemli. Sakatlıklar bahane değil. Diğer oyuncularımızı hazırlayıp, maçlara devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yabancı oyuncu kuralı ile ilgili başvuruda bulunduklarını dile getirerek, "Yeni bir kontenjan açılması, 5+2+1'in 5+3'e dönmesiyle ilgili başvurduk. Arkadaşlar bizim değerli oyuncularımız. Hocamız da oyuncuları görmek istedi. TFF'den gelecek kararı bekliyoruz. Devre arasında veya öncesinde TFF'den kontenjan açılırsa, hocamızın inisiyatifi ile bu arkadaşlar oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 8 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eroğlu yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana sakatlıları olan Mücahit Albayrak ile Yusuf Abdioğlu katılmadı.

Sezon başında lisansları çıkarılmayan Tomane, Diomande ve Cinari ise takımla birlikte çalıştı.

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Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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