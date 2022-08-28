Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 Ankara Keçiörengücü: 3 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 Ankara Keçiörengücü: 3

28.08.2022 23:52
Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 Ankara Keçiörengücü: 3

Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta maçında Altay, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta maçında Altay, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında, Olawoyin'in ortasına yükselen Eric Bjönkander'den seken topla savunma arkasında buluşan Hamza Gür, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

56. dakikada sol kanattan yüklenen Keçiörengücü'nde, Olawoyin sol çaprazdan yerden vurdu, savunmaya çarpan top ağlara gitti. 0-2

80. dakikada Zeki Yıldırım ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, ceza sahası içinde topa dokunan Marco Paixao topu filelere gönderdi. 1-2

81. dakikada orta alandan hızlı atağa çıkan Keçiörengücü'nde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bekir Karadeniz, meşin yuvarlağı yerden ağlarla gönderdi. 1-3

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xx, Mehmet Kapluhan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Altay: Ozan Evrim Özenç x, Tolga Ünlü x, Eric Bjönkander x (Murat Uluç dk. 63 x), İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya x (Mohammad Naderi dk. 28 x), Kutay Yokuşlu x (Arda Gezer dk. 87 ?), Ceyhun Gülselam x, Zeki Yıldırım xx, Salih Sarıkaya x, Eren Erdoğan x, Marco Paixao xx

Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Enes Yetkin, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Caner Baycan

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Aykut Demir xx, Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Bekir Karadeniz xx, Mikail Okyar xx, Melih İnan xx (Rashad Muhammed dk. 68 x), İbrahim Olawoyin xxx (Erkam Reşmen dk. 90+3 ?), Jurgen Bardhi xx (Uerdi Mara dk. 80 ?), Hamza Gür xxx (Bekim Balaj dk. 80 ?)

Yedekler: Boran Güngör, Abdullah Aydın, Haşim Sarman, Moustapha Camara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Hamza Gür (dk. 22), Olawoyin (dk. 56), Bekir Karadeniz (dk. 81) (Keçiörengücü), Marco Paixao (dk. 80) (Altay)

Sarı Kartlar: Salih Sarıkaya, Eric Bjönkander, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Altay), Batuhan Yayıkcı, Bekim Balaj (Keçiörengücü) - İZMİR

YORUMLAR
500
Meteoroloji'den iki büyükşehre kritik uyarı! İstanbul ve Ankara'ya sağanak geliyor Meteoroloji'den iki büyükşehre kritik uyarı! İstanbul ve Ankara'ya sağanak geliyor Ankara Keçiörengücü: 1-3 Ankara Keçiörengücü: 1-3
Kaynak: İHA

Ankara, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 Ankara Keçiörengücü: 3 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakılıyor?
23:28 Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi
23:03 Lewandowski 2 attı, Barcelona Real Valldolid'i gol yağmuruna tuttu
22:41 Babanın dünya başına yıkıldı! Hayat kadını cinsel ilişkiye girdiği adamın çocuğunu 1.2 bin sterline sattı
22:33 Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan
22:17 Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor
22:02 Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı
21:44 Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan
21:44 Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti
21:34 Erzurum'da kanlı kaza: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 23:52:06. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 Ankara Keçiörengücü: 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement