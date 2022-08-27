Ege derbisinde kazanan Manisa FK oldu - Son Dakika
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Ege derbisinde kazanan Manisa FK oldu

27.08.2022 20:26
Ege derbisinde kazanan Manisa FK oldu

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü basın toplantısında konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde mücadele ettiği Denizlispor'u 3-2 yendi. Geçen haftayı maç oynamayarak geçirdiklerini ve 15 günlük bir arayı iyi değerlendiklerini kaydeden Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, "Her dakika ilerlediğimizi düşünüyoruz. Karşımızda böyle bir dirençli takım çıkacağını biliyorduk. Bizim şu an için çok başarılı bir oyun formatımız var. Pozisyon zenginliği çok yüksek derecede olan bir müsabaka oynadık. Bunların bir çoğunu belki değerlendiremedik. Son 15 dakikaya kadar çok iyi oynadık. Eksik oyuncularımız var. Fiziksel anlamda hazır olmayan kardeşlerimiz var. Onlar henüz hazır değiller. Son 15 dakikada yine pozisyonlar ürettik ama çok istediğimiz tarzda değildi ve gerekli verimi alamadık ama oyuncularımı ve seyircilerimizi kutluyorum. Her gün seyirci kapasitemizin artacağına inanıyorum. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz ve belediye başkanımız bir memleket meselesi sloganıyla çalışıyorlar. Bu Manisa'mızın bir meselesi. Bu kadar güzel imkanları olan bir kulübü çok doğru yerlere taşımak için hiç acele etmeden çalışmalıyız. Takımımıza genç oyuncular kazandırıyoruz. Bugün sahada 5 genç oyuncuya sahiptik. Biz bunları arttırmak istiyoruz. Altyapımıza verdiğimiz önemi taçlandırmalıyız. Yolumuz daha çok uzun. Bir misyon üstlendik ve bunu en doğru şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Denizlispor cephesi

Maça iyi başladıklarını ve golü de bulduklarını belirterek sözlerine başlayan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İlk yarının son dakikasında karambolden yediğimiz bir gol moral olarak takımı olumsuz etkiledi. Suçlamak için söylemiyorum ama böyle basit bir gol yerseniz gardınız da düşüyor. Oyuncu değişiklikleriyle toparlamaya çalıştık ama bu sefer taç atışından bir gol yedik. Oyunun başlangıcında skorun bu olmasını hiç beklemiyorduk. Sahada oyunda dengeyi kuran, atağa çıkan ve golü bulan bir Denizlispor vardı. Zaten kadro olarak kıt kanaat gidiyoruz. Bu maçı telafi ederiz ama benim üzüntüm bugün puan alamamak. İyi başladığımız oyunu kötü bitirmek bizi üzdü. Yediğimiz iki hatalı golden dolayı yenildik. Son dakikada bir gol bulduk ama yetişemedik. Manisa takımını tebrik ederim" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Manisa, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege derbisinde kazanan Manisa FK oldu - Son Dakika

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