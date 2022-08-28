Bodrumspor-Adanaspor maçının ardından - Son Dakika
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Bodrumspor-Adanaspor maçının ardından

28.08.2022 20:46
Bodrumspor-Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 3-3 berabere kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 3-3 berabere kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların keyifli bir oyun izlediğini belirtti.

Son dakikalarda gelen gollerin de olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci yarı 2-1 geriye düştükten sonra verdiğimiz reaksiyon epey tatmin ediciydi. Keyifli bir oyun oldu. Kazanamadık, son dakikada yedik. Son dakikada kazanabilirdik de, olmadı. Yolumuza devam ediyoruz. İyi bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum, o açıdan mutluyum. Oyuncuların güncel performanslarına göre kadro kuruyoruz. Bugün böyle oldu, yarın da öyle olabilir, olmayabilir de. Güncel duruma göre hareket ediyoruz."

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçın sıcak bir havada oynandığını ifade ederek, her iki takımın oyuncularını kutladı.

İzleyenlerin keyif aldığı bir müsabaka olduğunu belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Maçı biz de kazanabilirdik, Bodrumspor da kazanabilirdi. Gelgitlerin yaşandığı bir müsabaka oldu. Altı güzel gol izlettirdik. Ben oyuncularımı kutluyorum. Biz daha önce son dakikalarda kaçırdığımız gollerle puan da kaybetmiştik. Bugün son dakikada attığımız golle de bir puan kurtardık. Kazanabilirdik ama kaybedebilirdik de. Her iki takım bu sıcak havaya rağmen müthiş mücadele etti. Baktığımız zaman da maçın hakkı beraberlik gibiydi. Birinden birisi kaybetseydi yazık olacaktı. Deplasmanda bir puan aldığımız için mutluyuz. Çünkü bu ligde aldığın her puan değerlidir. İki maçta 6 gol atmış bir Bodrumspor, bugün de 3 gol attı 9 gol, hem üçüncü bölge oyuncuları çok etkili, giren çıkanlar da çok etkili."

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in iyi bir takım yaptığını kaydeden Kaplan, "Ben İsmet hoca ve ekibini de kutluyorum. Adanaspor olarak önümüzde Altay maçı var içeride. O maçı kazanarak üç puan alıp ligimize devam etmek istiyoruz. Bu puanımız Adanasporlulara armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İsmet Taşdemir, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor-Adanaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrumspor-Adanaspor maçının ardından - Son Dakika
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