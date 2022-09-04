Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1

04.09.2022 22:12
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı B. Bandırmaspor'a 1-0 yenildi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı B. Bandırmaspor'a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

55. dakikada Caner Hüseyin'in sağ çaprazdan ceza sahası dışına pasında Kerim'in vuruşu üst direğe çarptı.

61. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Kerim'in sol çaprazdan şutu ağlara gitti. 0-1

64. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ceza sahası ön çizgisinden şutu önce sol direğe ardından da sağ direğe çarparak kelecide kaldı.

79. dakikada Özer'in sol çaprazdan ortasında Okan'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Emir Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx

Denizlispor: Abdulkadir xx, Schwechlen xx, Asım xx (Okan dk. 65 x), Oğuz xx, Emre xx (Berkant dk. 65 x), Muhammed Gönülaçar xx, Ömer xx (Bekir dk. 80 ?), Gökhan xx (Erdal dk. 89 ?), Özer xx, Mustafa xx, Mayi xx

Yedekler: Hüseyin, Muhammet Özkal, Muhammet Eren, Ahmet, Mehmet, Oğuzhan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Bandırmaspor: Gkelios xx, Caner xx, Koutroumpıs xx, Fatih xx, Atabey xx (Dembele dk. 62 x), Oğuz Kağan xx, Caner Hüseyin xx, Okan Alkan xx (Alpay dk. 88 ?), Mehmet Özcan xx (Mulumba dk. 62 x), Kerim xx (Emir dk. 80?), Sedat xx (Levent dk. 80 ?)

Yedekler: Arda, Manos, Holownıa, İsmet, Berkan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Kerim (dk. 61) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Özer (Denizlispor), Mulumba, Dembele, Levent (Bandırmaspor) - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika
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