Altay Bodrumspor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Altay'ın Bodrumspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta maçında Altay, 11 Eylül Pazar günü Bodrumspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şu şekilde: Maraton Üst-Alt Tribün: 35 TL, Numaralı Üst-Alt Tribün: 80 TL, VIP A-C Tribün: 500 TL, VIP B Tribün: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL. - İZMİR
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