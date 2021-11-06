Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 3 Menemenspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında dün yoğun sisten dolayı bugüne ertelenen maçta İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol taraftan Aydın'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Rasheed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Eslem Öztürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.

34. dakikada Emir Kaan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Ethemi'nin sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada İbrahim Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Topalli'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

62. dakikada İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından bir gün sonraya ertelendi.

72. dakikada Sabbah'ın pasında kısa düşen pasında araya Sagat araya girdi. Sagat'ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Rasheed meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-1

75. dakikada ceza sahası içinde Ethemi'nin Sabbah'ı ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltıda topun başına geçen Mazlum meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal'ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi. 2-2

90+1. dakikada Berkay'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Topalli ceza sahası içi sağ tarafından topu aldı. Topalli'nin pasında ise İbrahim Yılmaz'ın altı pasta müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan xx, Mehmet Ali Akkor xx, Mehmet Şengül xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx (Okan Erdoğan dk. 83 ?), Ologo xx (Mertan Caner Öztürk dk. 90 ?), Emrecan Uzunhan xx, Ali Yaşar xx, Eslem Öztürk xx, Melih Kabasakal xx, Ethemi xxx (Berkay Görmez dk. 83 ?), Topalli xx, İbrahim Yılmaz xxx (Ferhat Yazgan dk. 90+3 ?), Emir Kaan Gültekin xx

Yedekler: Cajic, Muammer Sarıkaya, Erdem Seçgin, Burak Engin, Esen Yılanlı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan Akgöl xx, Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Mete Çelik xx, Ahmet Aslan xx (Emre Özer dk. 46 x), Gomes xx (Sabbah dk. 46 x), Alhassan xx, Abdullah Aydın xx (Pote dk. 60 x), Rasheed xxx, Sagat xxx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Oğuzhan Çapar, Emre Batuhan Adıgüzel, Berkan İbrahim Çakır, Emir Şenocak, Himmet Ertürk, İlyas Bircan

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Goller: Ethemi (dk. 34), Topalli (dk. 36), İbrahim Yılmaz (dk. 90+1) (İstanbulspor), Rasheed (dk. 72), Mazlum (dk. 77) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Berber, Eslem Öztürk (İstanbulspor), Mazlum Demir, Alhassan, Rasheed, Batuhan Şen (Menemenspor) - İSTANBUL