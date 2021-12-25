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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0

25.12.2021 21:11
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Menemenspor-Bursaspor maçı golsüz sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Menemenspor- Bursaspor maçı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar

31. dakikada kornerden gelen topa kafa ile vuran Luka Capan'ın şutunu son anda kaleci engelledi.

38. dakikada Himmet Ertürk soldan ortasında kale önünde bulunan Batuhan Kırdaroğlu, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

65. dakikada Onur Atasayar'ın pasında kale önünde topla buluşan İsmail Yüksek'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Namiq Alasgarov, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleciye çarparak auta gitti.

79. dakikada Sinan Akgöl'ün sağdan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Mahamadou Ba, yakın mesafeden topu auta gönderdi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Çetin xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Ali Akkor xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Mazlum Demir xx, Oğuzhan Çapar xx, Sinan Akgöl xx, Mahamadou Ba xx (Emir Şenocak dk. 84 ?), Ömer Şahbaş xx, Emre Özer x (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 63 x), Batuhan Kırdaroğlu xx (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 84 ?), Himmet Ertürk x (Abdullah Aydın dk. 64 x), Adamu Alhassan xx, Ahmet Sagat x (Enock Barwuah dk. 77 x)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Cem Çelik, Berkan İbrahim Çakır, Enes Sağlık, İlyas Bircan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Onur Atasayar xx, Taha Altıkardeş xx, Mert Yılmaz xx, Luka Capan xx, Burak Altıparmak xx, Massimo Bruno x (Hasan Ayaroğlu dk. 55 xx), İsmail Yüksek xx, Namiq Alasgarov xx, Batuhan Kör xx (Eren Güler dk. 90+1 ?), Elton Acolatse x (Tuğbey Akgün dk. 81 ?)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Nicolas Zalazar, Cristobal Jorquera, Kerem Şen, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Tim Matavz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kartlar: Mazlum Demir (Menemenspor), İsmail Yüksek, Tuğbey Akgün (Bursaspor) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0

YORUMLAR
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Hasan Ayaroğlu, İsmail Yüksek, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 Bursaspor: 0 - Son Dakika
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