Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1

25.04.2022 22:36
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu son saniye golüyle 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu son saniye golüyle 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Feytullah'ın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta çıktı.

19. dakikada Savicevic'in pasına iyi vuran Fofana'nın şutunu kaleci Ali parmak ucuyla kurtardı.

31. dakikada Berk'in savunmadaki hatasını affetmeyen Feytullah takımını öne geçiren golü attı. 0-1

33. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Polat'ın ortasında Fofana skoru eşitledi. 1-1

46. dakikada Ali'nin pasında 6 pasta topla buluşan Tomane'nin şutu üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sami'nin şutu direğin sağından auta çıktı.

74. dakikada ceza sahasına atılan uzun topu iyi kontrol eden Anıl'ın şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Savicevic'in ortasına iyi yükselen Tallo kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi. 2-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen xx, Yunus Emre Çift xx, Berk Taşkın x, Melih Altıkulaç xx, Hasan Kılıç xx, Vukan Savicevic xx, Ensar Arslan x (Tallo dk. 46 xxx), Polat Yaldır x (Melih Okutan dk. 67 x), Moryke Fofana xx, Tomane x

Yedekler: Alp, Hüseyin, Sheldon, Alaaddin, Soner, Muhammet, Kayamba, Çinari

Teknik Direktör: Yücel Uyar

Altınordu: Ali Yanar x, Rıdvan Koçak x, Volkan Fındıklı x, Erdi Dikmen x, Ali Dere x (Yusuf Esendemir dk. 75 x), Kürşad Sürmeli x, Recep Aydın x(Muzaffer dk. 75 x) Feytullah Gürlük xx (Anıl dk. 70 x), Şeref Özcan x (Furkan dk. 85 x), Metethan Yılmaz x (Sami dk. 46 x), Hüsamettin Yener xx

Yedekler: Serhat, Yusuf Arslan, Rahmi, Ahmet, Gökberk

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Fofana (dk. 33), Tallo (dk. 90+3) (Samsunspor), Feytullah (dk. 31) Altınordu

Sarı kartlar: Hasan, Savicevic (Samsunspor), Rıdvan, Kürşad (Altınordu) - SAMSUN

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Altınordu: 1 - Son Dakika
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