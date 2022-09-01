Boluspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Boluspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

01.09.2022 11:07
Boluspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 4 Eylül Pazar günü Pendikspor'a konuk olacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 4 Eylül Pazar günü Pendikspor'a konuk olacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve pas çalışmasıyla başlandı.

Teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yürüten Bolu ekibi, esneme hareketleriyle idmanı tamamladı.

Karafırtınalar, gelecek maçlardan umutlu

Gazetecilere açıklamada bulunan Sait Karafırtınalar, bir sezonda yaşayabilecekleri olumsuzlukların hepsini Altınordu karşılaşmasında yaşadıklarını belirterek, "Geri kalan 2 haftaya baktığımızda da 2 kırmızı kart, 60-70 dakika 10 kişi oynadık. Bana göre ilk 3 haftada tüm sezon yaşayacağımız şanssızlıkları yaşadık. Umarım böyle kalır." dedi.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen işin güzel tarafına baktıklarını söyleyen Karfırtınalar, "Atılan çok güzel bir gol var. Ondan sonra rakibe verilmeyen pozisyonlar, girdiğimiz pozisyonlar var. Değerlendirseydik maçı belki de 5-1 kazanabilirdik. Maça çok fazla takılmayacağız. Buradan iyi şeyleri alıp, önümüzdeki Pendik maçına odaklanacağız." diye konuştu.

"Mücadeleyi her zaman sahada göstereceğiz"

Tecrübeli teknik adam, Pendikspor'un çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği maçını kazandılar. Pendikspor da dominant ve bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Bütün hazırlığımız o maç için. Bundan sonra konsantrasyonumuz o yönde. Zorlu bir maça gidiyoruz. Oradan da inşallah puanlarla döneceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi biz berabere kaldığımızda üzüldüğümüz bir maçı neredeyse kaybediyorduk. Çok da üzerinde durmamak lazım. Penaltı kaçar, pozisyon kaçar, bunlar futbolda olan şeyler. Futbolun zaten güzel tarafı burası."

Boluspor'un oyun anlamında bir eksiği olmadığına dikkat çeken Karafırtınalar, "Kuvvet ve fizik anlamında baktığımızda sadece skor yönünden netice alamadık. En kısa zamanda bunu da lehimize çevireceğiz inşallah. Lig çok uzun. Çok iyi maçlarımız da olacak, zaman zaman da kaybedeceğiz. Ancak biz o mücadeleyi her zaman sahada göstereceğiz. Ben onun sinyallerini bu hafta verdiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza da 90 dakika bizi destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de onları inşallah en kısa zamanda ödüllendireceğiz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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