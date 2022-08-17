Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı - Son Dakika
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Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı

17.08.2022 10:08
Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Manisa FK karşılaşmasından 3 puanla döndükten sonra bir gün izin yapan takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde günde tek idman yaparak maça hazırlanıyor.

Bolu ekibi, 19 Ağustos'ta sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından galip ayrılabilmek için teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir deplasman olan Manisa FK karşılaşmasından galip ayrılmayı başardıklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın uzun bir kısmında 10 kişi olmalarına rağmen 3 puanla dönmeyi bildiklerini belirterek, "Bu maçla ilgili analizimizi de yaptık ve önümüzdeki Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ligin ilk haftasında her iki takım için de zor maçtı. Bir de orada bunaltıcı ve 40 derece bir sıcaklıkta oynanan maç, durumu bizim açımızdan daha da zorlaştırdı. Ancak oyunu kontrolde tuttuğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Gençlerbirliği karşılaşmasına değinen Karafırtınalar, "Bizim için zor bir maç olacak, kolay olmayacak. Ligin diri ve genç takımlarından biriyle oynayacağız. Bizim ona göre de planlarımız var. İnşallah orada da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Ligin ilk haftasındaki genel durum hakkında değerlendirmede bulunan Karafırtınalar, "Genel olarak hiçbir takımın tam hazır olmadığını gördüm, hem fiziksel hem de takım oyunu anlamında. İlerleyen haftalarda milli takım arasına kadar bu tür inişler çıkışlar her zaman görülecek. Bizde de mutlaka olacak. Kolay olmayacak ama oturduktan sonra da çok kaliteli isimler var bu sene ligde. Çok ciddi yatırım yapan takımlar var. Biz de bunlardan biriyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi oyun ve skorlar olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı - Son Dakika

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