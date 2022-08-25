Yeni Malatyaspor Başkanı Yaman: "Bu takım iyi yerlere gelecek" - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Başkanı Yaman: "Bu takım iyi yerlere gelecek"

25.08.2022 12:06
Yeni Malatyaspor Başkanı Yaman: "Bu takım iyi yerlere gelecek"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, takımın iyi yerlere geleceğine inandıklarını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, takımın iyi yerlere geleceğine inandıklarını bildirdi.

Yaman yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana her zaman yanlarında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Yeni Malatyaspor konusundaki hassas duruşunun kendilerine güç verdiğini kaydetti.

Son olarak takım otobüsünün kullanım hakkının alınması noktasında gerekli mali desteği sunan Gürkan'ın bu düşünceli davranışının tüm Malatyalıları olduğu gibi kendilerini de memnun ettiğini aktaran Yaman, "Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Gürkan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yönetim olarak sorunsuz bir kulüp olma yolunda her geçen gün biraz daha mesafe kat ettiğimiz gerçeğinden hareketle büyük camiamıza artık daha umut var cümlelerle seslenebiliyoruz. Bu takım iyi yerlere gelecek. Yeter ki inanalım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Yaman: 'Bu takım iyi yerlere gelecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor Başkanı Yaman: "Bu takım iyi yerlere gelecek" - Son Dakika
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