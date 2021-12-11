Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Menemenspor: 1

40. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Ahmet topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlağı kaleci Batuhan iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Ferhat Öztorun 'un sol taraftan ceza sahası içine savunmasına verdiği pasta araya giren Rasheed'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

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