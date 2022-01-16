Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1

16.01.2022 15:32
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanatta Ferhat'ı geçip ceza sahasında son çizgiye inen Furkan'ın yerden penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Sami'nin müsait pozisyondaki vuruşu savunmada Erhan'a da çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada sol taraftan Fehat'ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Mustafa Emre'nin vuruşu sağ kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

44. dakikada Kutay'ın sol kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada Tayfun'un kafa vuruşu kaleci Ali Emre'nin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

47. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Onat Kutay, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Cem Özbay xx

Tuzlaspor: Mikulic xx, Erhan x (Emre Can dk. 23 xxx), Gökhan xxx, Rotman xxx, Ferhat xxx, Bardhi xx (Diack dk. 78 x), Aykut xx, Tayfun xxx (Selçuk dk. 90 ?), Safa xx, Posmac xx, Onat Kutay xxx

Yedekler: P. Angeler, İsmail, Fatih, Ömer, Sedat, Çekdar

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Altınordu: Ali Emre x, Furkan xx, Rahmi xx, Volkan x, Ali Dere x, Metehan xx (Yusuf dk. 88 ?), Hüsamettin x, Sami xx (Muzaffer dk. 77 x), Feyttullah xx (Yusuf Can dk. 77 xx), Enis xx, Anıl xx (Şeref dk. 65 x)

Yedekler: Serhat, Altar Han, Rıdvan, Kenan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Sami (dk. 19) (Altınordu), Tayfun (dk. 44), Onat Kutay (dk. 47) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Enis (Altınordu), Rotman, Aykut (Tuzlaspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1

YORUMLAR
500

Spor Toto, Altınordu, Tuzlaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1 - Son Dakika Spor


Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Bilişim Ağı'nı devreye sokuyor! Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Bilişim Ağı'nı devreye sokuyor!         
15:38
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
15:27 Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü
15:05 Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi
14:49 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 15:43:05. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Altınordu: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement