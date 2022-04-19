Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

19.04.2022 15:30
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

10. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mrsic, ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yacine Bammou, pasını Onur'a aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Hüsamettin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Yiğit Arslan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

18. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Yacine Bammou'nun vuruşunda kaleci Metin Uçar, soluna gelen topu yatarak kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı yine Bammou tamamlayarak fileleri sarstı. 2-0

41. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Kartal Kayra'nın şutunda kaleci Metin, sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.

38. dakikada Yacine Bammou'nun pasıyla topla buluşan Del Valle'nin, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Ümraniyespor yarı alanına gönderilen uzun topa Vrsajevic'in kafa vuruşu kısa düşünce Olawoyin, topu kontrol ederek ceza sahasına koşu yaptı. Olawoyin'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Bersan Duran xx, Emir Eray Eyisoy

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Onur Ayık xx (Ajdin Hasic dk. 78 x), Serkan Göksu xx (Atalay Babacan dk. 89 ?), Antonio Mrsic xxx (Yusuf Gültekin dk. 72 x), Yonathan Del Valle xx (Idrissa Camara dk. 78 x), Yacine Bammou xxx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Fatih Şanlitürk, Mustafa Karagöz, Atakan Üner, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Recep Uçar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil x, Fatih Solmaz xx, Hüsamettin Tut x (Hamza Gür dk. 82 ?), Yaw Ackah x (Djibrilla dk. 38 xx), Anthony Uzodimma xx, Aykut Çeviker x, Taşkın Çalış x (Alhassan dk. 82 ?), Ibrahim Olawoyin xx, Emeka Eze x

Yedekler: Boran Güngör, Ali Yavuz Kol, Uğur Utlu, Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Mrsic (dk. 10), Bammou (dk. 18) (Ümraniyespor), Olawoyin (dk. 66) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Ackah, Uzodimma, Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Alim Öztürk, Glumac, Kartal Kayra (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Ümraniyespor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika


Son Dakika
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:50:12. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement