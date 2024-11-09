Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Edgar, Maugututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Hidalgo, Muhammed Kaya)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Arda Bostan, Panou, Fatih Eren Uğur, Abreu, Morales ( Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat, Süleyman Ensar Turna)
Setler: 25-23, 25-19, 25-19
Süre: 97 dakika (34, 32, 31)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Spor Toto, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, Bursa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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