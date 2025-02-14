Spor Toto Çeyrek Finalde Yenildi

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Cucine Lube takımına 3-0 yenildi.
Civitanova kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Spor Toto rakibine 25-21, 25-17 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu.
Bu maçın rövanşı 25 Şubat'ta Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanacak.
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