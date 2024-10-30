Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Meryem Tekol Pelenk
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Umut Demir, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)
Fenerbahçe Medicana: Salehi, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Yasin Aydın, Osman Çağatay Durmaz, Luburic (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 19-25, 25-22, 28-26, 25-23
Süre: 131 dakika (24, 34, 37, 36)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. haftasında Spor Toto, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?