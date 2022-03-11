Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı

11.03.2022 17:03
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 61 ilden 800'e yakın sporcu katıldı.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan gençlere başarılar dileyerek, 2028 Olimpiyatlarında derece almalarını temenni etti.

Şampiyonanın Ordu'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sonel, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla Ordu'nun 200 milyon liranın üzerinde bir spor yatırımı aldığını söyledi.

Ordu'nun bir spor şehri olduğuna işaret eden Sonel, "Recep Kara Spor Salonu'muzun kapasitesi 1700 kişi civarında. Biz Sayın Bakanımızla görüştük ve şehrimize 5 bin kişilik spor salonu yapılacak. Onun müjdesini vereyim. Bu manada hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, Ordu'muzun değerlerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sonel, yapımı tamamlanarak hizmete sunulan yeni Ordu Stadyumunun içerisinde Spor Lisesi'nin açıldığını, sonbaharda yapılacak olan sınavla öğrenci alımına başlanacağını kaydetti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir zaman bu organizasyonları yapamadıklarını aktardı.

Bu anlamda neredeyse ilk organizasyon olduğunu vurgulayan Huysuz, "Bizim için de önemli. 2024 ve 2028 Olimpiyatlarına katılabilecek sporcuların yarışmaları. Buradan milli takımı oluşturacağız. Akabinde de inşallah Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yapıp, buradan çıkacak neticelerle olimpiyat için çocuklarımız yarışmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de etkinliğe 61 ilden 800'e yakın sporcu ile antrenör, idareci ve teknik heyet olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını aktardı.

Güzel bir atmosferde 3 ayrı minderde yarışmaların gerçekleştiğini belirten Genç, organizasyona destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı

YORUMLAR
500
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da yarın başlıyor Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da yarın başlıyor

Spor Toto, Türkiye, Judo, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement