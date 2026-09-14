Spor Toto Hentbol, EHF Avrupa Kupası'nda RK Vogosca'yı 40-22 yendi
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi RK Vogosca'yı 40-22 mağlup etti. Ankara'daki rövanş maçı yarın saat 17.00'de oynanacak.
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Bosna Hersek'in RK Vogosca takımını 40-22 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Spor Toto 21-13 önde kapattı.
İkinci devrede farkı koruyan Ankara ekibi maçı 40-22 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı yine Ankara'da yarın saat 17.00'de oynanacak.
Kaynak: AA
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