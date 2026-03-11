Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ilk hafta maçında Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlik'i 34-26 mağlup etti.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 19-10'luk üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısı dengeli geçerken Spor Toto, maçtan 34-26 galip ayrıldı.
Spor Toto Hentbolda Galip Geldi
