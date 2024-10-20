Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Koşar
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Far, Hakan Sıkar, Gunter, Sharifi, Furkan Aydın (Muhammed Aray, Bahadır Kuyucu, Berkan Bozan, Samet Sineren, Enaboifo)
Setler: 25-16, 25-16, 25-23
Süre: 72 dakika (24, 22, 26)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?