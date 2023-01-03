1. Lig ekibi Eyüpspor gemileri yaktı! Galatasaray'ın yıldızı için 1 milyon euroyu gözden çıkardılar - Son Dakika
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1. Lig ekibi Eyüpspor gemileri yaktı! Galatasaray'ın yıldızı için 1 milyon euroyu gözden çıkardılar

03.01.2023 09:25

Süper Lig'e yükselmek için güçlü bir kadro kuran Spor Toto 1. Lig lideri Eyüpspor, Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'e kancayı taktı. Ryan Babel'e yıllık 900 bin euro ödeyen İstanbul ekibi, bu sezon 15 maçta 8 gol atıp 2 asist yapan 37'lik golcü için 1 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu sezon Galatasaray'ın birçok maçta kurtarıcısı olan Bafetimbi Gomis, Spor Toto 1. Lig'in yolunu tutabilir. Eyüpspor, deneyimli golcü için harekete geçti.

1 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Fanatik'te yer alan habere göre, 1.Lig'in zirvesinde yer alan Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Babel'e 900 bin euro ödeyen İstanbul ekibi, Fransız golcü için 1 milyon euroyu gözden çıkardı.

GOMIS'İN KARNESİ

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

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