1. Lig ekibi Eyüpspor gemileri yaktı! Galatasaray'ın yıldızı için 1 milyon euroyu gözden çıkardılar

Bu sezon Galatasaray'ın birçok maçta kurtarıcısı olan Bafetimbi Gomis, Spor Toto 1. Lig'in yolunu tutabilir. Eyüpspor, deneyimli golcü için harekete geçti.
Fanatik'te yer alan habere göre, 1.Lig'in zirvesinde yer alan Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Babel'e 900 bin euro ödeyen İstanbul ekibi, Fransız golcü için 1 milyon euroyu gözden çıkardı.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.
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