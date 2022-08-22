Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4'üncü ayak müsabakaları Alanya'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 4'üncü ayak müsabakaları, Antalya'nın Alanya içesinde tamamlandı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Alanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Şelale Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Gamze Yalçın, Tubahan Açıkbaş, Arife Gamze Temel, Miran Bayram, Sultan Ünal, Ömer Faruk Kaya, Yusuf Can Demir şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve diğer protokol üyeleri verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın turizmin başkenti olduğu gibi sporun da başkenti olduğunu söyledi. Yerel yönetimler olarak yılda 60-65 arasında organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Yücel, "Bunun neredeyse 14-15 tanesi uluslararası. Bir de bugün muaythai lig maçlarına Alanya olarak ev sahipliği yapıyoruz. Gelecek yıllarda da bu sporun bir ayağını yine Alanya'da bize yapmak nasip olur." dedi.

Organizasyonda emeği geçen herkese Alanya halkı adına teşekkür eden Yücel, bu organizasyonların sporseverlere, Alanya halkına ve tatilcilere bir renk ve heyecan kattığını belirtti.

Turnuvanın şehrin bilinirliğini artırdığını anlatan Yücel, "Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman için bu ve buna benzer organizasyonlarda ev sahipliği yapacağız yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ise Alanya Belediyesi ev sahipliğinde etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı. 2022 Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörde giren sporcuların burada birbiriyle lig maçında mücadele ettiğini aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu turnuvada şampiyon olan sporcu 2023 Şubat ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bu etkinlik hem lig müsabakası hem de Milli Takım seçmesi anlamı taşıyor. Buradaki çocuklar ülkemizi temsil edecek. 5 ayak daha yapılacak. Toplamda 9 ayakta bitirilecek."

Yıldız Malezya'da gerçekleşen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 65 takım içerisinde dünya ikincisi olduklarını da hatırlatarak "23 sporcuyla katıldığımız şampiyonada 6 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya alarak şampiyonaya damga vurduk. Bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.