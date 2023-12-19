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Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 39-35 yendi. İlk maçtan da galip ayrılan Spor Toto, Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Spor Toto, Nilüfer Belediyespor\'u mağlup ederek Türkiye Kupası\'nda Dörtlü Final\'e yükseldi
19.12.2023 - 15:31,
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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 39-35 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-16 önde tamamlayan Spor Toto, karşılaşmayı da 39-35 kazandı.

İki takım arasında dün oynanan ilk maçtan 39-26'lık galibiyetle ayrılan Spor Toto, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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