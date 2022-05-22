Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Adekugbe soldan ceza sahasına doğru ortasını yaptı, El Kaabi altı pas çizgisi önünde bomboş pozisyonda dokunamadı.

6. dakikada Anıl'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Umut Nayir dokunamadı, sol tarafa açılan topa gelişine Barış Gün sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Umut Nayir'in soldan ceza sahasına pasında sağ çaprazda topla buluşan Hayrullah sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada hızlı kullanılan taç atışı sonrasında Kahraba hemen sağdan ceza sahasına ortasını yaptı, El Kaabi iyi yükseldi kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

35. dakikada Kahraba'nın ceza sahasına pasında Lobjanidze şutunu çekmek istedi savunma izin vermedi, sol tarafa doğru açılan topa Onur sert vurdu kaleye giden topu altı pas çizgisi önünde Traore kafa ile uzaklaştırdı.

42. dakikada Onur'un soldan ortasına altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi, röveşata ile vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

44. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Kahraba'nın ara pasında topla buluşan El Kaabi, ceza sahasına girdi, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Hatay

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Esat Sancaktar xx, Murat Altan xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Fatih Kuruçuk x, Sadık xxx, Boudjemaa x, Onur xx, Kahraba xxx, Benzia xxx, Lobjanidze xx El Kaabi xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Burak Çamoğlu, Emre Kaplan, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Eray Akar, Engin Can Aksoy, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Giresunspor: Onurcan xx, Anıl xx, Zeki xx, Fatih Yılmaz xx, Barış xxx, Furkan xx, Hamidou Traore xx, Hayrullah xxx, Muhammed xxx, Caner xx, Umut Nayir xxx

Yedekler: Göktan Cörüt, Mehmet Çifçi, Gökdeniz Karadeniz, Kasım Köşker, Emre Nizam, Kaan Efsun Yılmaz, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Hayrullah (dk. 24) (Giresunspor), El Kaabi (dk. 44) (Hatayspor)

Sarı kart: Furkan Kütük (Giresunspor) - HATAY