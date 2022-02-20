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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)

20.02.2022 16:53
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada kaleci Marafona'nın verdiği pasta araya giren Dorukhan'ın müdahalesiyle top ceza sahası içerisindeki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın şutu üst direğe çarpıp auta gitti.

20. dakikada sol kanattan topu alan Nwakaeme, iki kişiyi çalımlayarak geldiği ceza yayı üzerinde yerden sert bir vuruş yaptı, top kaleci Marafona'da kaldı.

21. dakikada savunma arkasına sarkan Candeias, sol çaprazdan içeriye doğru girer girmez vuruşunu yaptı, top kaleci Uğurcan'dan kornere gitti.

26. dakikada sol kanattan Puchacz'ın ortasına iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci Marafona çeldi. Seken topu iyi takip eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

36. dakikada kaleci Marafona'nın hatalı pasını önünde bulan Cornelius, ceza sahası içerisinde defans oyuncusunu çalımlayıp sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-3

39. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda defans topu uzaklaştırdı, Siopis'in ceza sahası yayından orta şut karışımı vuruşuna altı pas önünde yükselen Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

44. dakikada Nwakaeme'nin ara pasında topla buluşan Cornelius'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağı ile ceza sahası içinden yaptığı yerden vuruşta topu direğin yanında dışarıya gitti.

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Juanfran xx, Milunovic x, Fatih Aksoy xx, Borja x, Novais xx, Emre Akbaba xx, Efkan x, Efecan Karaca x, Candeias x, Eduardo x

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Leroy Fer, Umut Güneş, Diedhiou, Awaziem, Mevlja, Furkan, Oğuz, Tayfur

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ahmetcan xx, Hugo xx, Puchacz xx, Dorukhan xx, Siopis xx, Bakasetas xxx, Visca xx, Nwakaeme xxx, Cornelius xxx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Serkan, Berat, Yunus, M. Cem, Yusuf, Kouassi, Koita, Djaniny

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 5 ve 27), Cornelius (dk. 36), Dorukhan (dk. 39) (Trabzonspor) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4 (İlk yarı) - Son Dakika
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