Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanatta Ghezzal'ın pasıyla topu alan Güven bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Atiba'nın indirdiği meşin yuvarlağa Alex Teixiera sağ çaprazdan vurdu. Savunmadan dönen topu arka direkte Kenan Karaman tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
19. dakikada Güven Yalçın'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Can Bozdoğan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu yandan auta gönderdi.
35. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gönderilen ortada, savunmanın arkasına sarkan Berkay'ın vuruşunda Ersin'den dönen topu Serdar uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak sol çaprazda Trezeguet'nin önünde kaldı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 0-1
41. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadı top Can Bozdoğan'da kaldı. 3 rakibinden sıyrılan bu futbolcu pasını Güven'e aktardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Güven, önce düzeltti sonra yerden bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1
45+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler penaltı noktasına doğru doldurdu. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Süleyman Özay xx, Bahtiyar Birinci xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Welinton x, Serdar Saatçı x, Umut Meraş xx, Atiba xxx, Can Bozdoğan xxx, Ghezzal xx, Teixeira x, Kenan Karaman x, Güven Yalçın xxx
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Montero, Batshuayi, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Necip Uysal, Kerem Kalafat, Emirhan İlkkan
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara x, Duarte xx, Ravil x, Hasan Ali xx, Tolga Ciğerci xx, Serdar Gürler x, Berkay Özcan xx, Aleksic xx, Trezeguet xxx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Chadli, Pizzi, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Emre Çolak, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 35), Okaka (dk. 45+4) (M.Başakşehir), Güven Yalçın (dk. 41) (Beşiktaş) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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