Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı

24.12.2022 22:03

Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 36 gol atarak rakiplerine fark atan Fenerbahçe, Trabzonspor maçında golcü kimliğinden çok uzak kalarak maçı kaleye isabetli şut atamadan tamamladı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 mağlup etti

CRESPO KIZARDI

Trabzon-Fenerbahçe maçında taraftarın sevgilisi futbolcu olan Miguel Crespo, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu karttan sonra oyunun kontrolünü Trabzonspor'a verdi.

İSABETLİ ŞUT YOK

Trabzonspor maçına kadar ligde 36 gol atan Fenerbahçe, rakiplerine fark atmıştı. Ligin en golcü takımı olan Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'a 2-0 kaybettiği maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

YORUMLAR
500
Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti Jorge Jesus: 'Bu sezon aldığımız bütün mağlubiyetleri bir kişi eksikken aldık' Jorge Jesus: 'Bu sezon aldığımız bütün mağlubiyetleri bir kişi eksikken aldık'

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı
21:55 Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırı sonrası PKK terör örgütü destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi! 31 polis yaralandı
21:42 Mert Hakan Yandaş'tan derbi sonrası sert sözler: Ağır konuşacağım, biz de bu vatanın evladıyız
21:13 Süper Lig'de Trabzonspor, gergin geçen maçta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti
20:41 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi
20:35 Fenerbahçe'de çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atılan Crespo, sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurttu
20:21 Güney Afrika'da korkunç kaza: Köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi yaşamını kaybetti
20:14 Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri
20:00 Ankara'da eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti
19:38 Endonezya'da borcunu ödeyemeyen kadın, ölmeden kefene girdiği görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi düzenletip kızına paylaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 22:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement