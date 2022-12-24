Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 mağlup etti
Trabzon-Fenerbahçe maçında taraftarın sevgilisi futbolcu olan Miguel Crespo, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu karttan sonra oyunun kontrolünü Trabzonspor'a verdi.
Trabzonspor maçına kadar ligde 36 gol atan Fenerbahçe, rakiplerine fark atmıştı. Ligin en golcü takımı olan Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'a 2-0 kaybettiği maçı isabetli şut atamadan tamamladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı - Son Dakika