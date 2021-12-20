Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20.00 Altay- Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Adana Demirspor- Galatasaray: Arda Kardeşler
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
17.00 Atakaş Hatayspor- İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Gaziantep FK- Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Fenerbahçe: Erkan Özdamar
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek
20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor