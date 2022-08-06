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Beşiktaş yeni sezona yeni transferleriyle başladı

06.08.2022 22:03
Beşiktaş yeni sezona yeni transferleriyle başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta yeni transferlerden beşi ilk 11'de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta yeni transferlerden beşi ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Valerien Ismael, bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u maçın başlangıç kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı ekipte kaleyi Ersin Destanoğlu korurken, savunma hattı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku'dan oluştu.

Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren Ismael, hücumda ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Weghorst'a görev verdi.

Bu sezon yeniden siyah-beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise karşılaşmaya yedek başladı.

Kiralıklar kadroya döndü

Geçen sezonu kiralık olarak başka kulüplerde tamamlayan Beşiktaşlı oyuncular, Kayserispor maçında yeniden siyah-beyazlı takıma döndü.

Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz ve Medipol Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan mücadeleye 11'de başladı. Çaykur Rizespor'da sezonu bitiren Tyler Boyd ise yedek kulübesinde maça başladı.

Taraftardan yoğun ilgi

Sezonun açılış maçına Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

Ismael savunmada dörtlü oyunu tercih etti

Beşiktaş'ta geçen sezonun 31. haftasında göreve başlayan Valerien Ismael, Kayserispor karşılaşmasında dörtlü savunma ile sahaya çıktı.

Daha önceki maçlarında üçlü savunma ile oynayan ve taraftarların tepkisini çeken Fransız teknik adam, Vodafone Park'ta Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında siyah-beyazlı takımı dörtlü savunma ile oynatmıştı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Ismael için hazırladığı üzerinde "Terminatör" yazılı pankartı maç öncesi tribünlere astı.

Taraftarlardan Weghorst'a büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmasının ardından yeni transfer Wout Weghorst'a büyük ilgi gösterdi.

Taraftarların yoğun tezahüratıyla sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, ısınmaya başlamadan önce tek tek tribünleri selamlayarak siyah-beyazlı taraftarların ilgisine karşılık verdi.

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Beşiktaş-Kayserispor maçı başladı! Canlı anlatım Beşiktaş-Kayserispor maçı başladı! Canlı anlatım Kayserispor'da 5 eksik var Kayserispor'da 5 eksik var
Kaynak: AA

Wout Weghorst, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yeni sezona yeni transferleriyle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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