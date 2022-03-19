Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı

19.03.2022 18:19
Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları açıklandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendi.

Ligde 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları şöyle:

31. hafta:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)

16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa- Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

20.30 Trabzonspor- Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)

32. hafta:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)

33. hafta:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

34. hafta

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

35. hafta:

29 Nisan Cuma:

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 İttifak Holding Konyaspor- Vavacars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı - Son Dakika
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