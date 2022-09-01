Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılıyor

01.09.2022 12:28
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak.

Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.

Süper Lig'de 5. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü- Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray- Gaziantep FK (Nef)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılıyor - Son Dakika

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