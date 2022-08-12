Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
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Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı

12.08.2022 12:38
Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğidolar, Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika

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