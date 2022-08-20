Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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