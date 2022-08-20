Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

20.08.2022 14:02
Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 3. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS

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Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Andreas Georgson (1) Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Andreas Georgson (1) Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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