Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
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Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

21.08.2022 18:38
Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3. hafta maçında sahamızda Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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