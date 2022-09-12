Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet - Son Dakika
Üye Girişi

Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet

12.09.2022 14:25

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Ersin Destanoğlu'nun formsuzluğu sonrası kaleyi Emre Bilgin'e emanet etmeye hazırlanıyor.

Bugün Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kaleye kimin geçeceği konusunda Teknik Patron Valerıen Ismael kararını verdi.

EMRE BİLGİN, BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ELDİVENLERİ GİYECEK

beINSports'un muhabiri Gürler Akın'ın aktardığı habere göre, Siyah-beyazlı ekipte bugün oynanacak kritik Medipol Başakşehir öncesi kaleyi hangi kalecinin koruyacağı belirlendi. Teknik Direktör Valerien Ismael, son maçlarda kendisinden beklenen performasın uzağında kalan Ersin Destanoğlu'na kesik atıp, kaleyi MKE Ankaragücü maçında da koruyan Emre Bilgi'ne teslim edecek.

ERSİN'İN FORMASI GARANTİ DEĞİL

Beşiktaş ile geçen sezon şampiyon olan 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Özellikle bu sezon 3-3 sona eren Alanyaspor mücadelesinde yediği hatalı goller ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen genç kaleci formasını Emre Bilgi'ne kaptırdı. MKE Ankaragücü maçında yedekte bekleyen Ersin'in Başakşehir maçında da kalede olmayacağı iddia edildi.

20 TOP KARŞILIĞINDA TRANSFER EDİLDİ

Emre Bilgin, 26 Şubat 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Bayrampaşa Demirspor'da başlayan Emre, bir yıl sonra Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve Siyah Beyazlı ekibin altyapısına 20 top karşılığında transfer edildi. Geçtiğimiz sezon 3 ve bu sezonda 1 maçta görev alan 18 yaşındaki kaleci Emre performansı ile dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... İstanbul'da taksideki 2 kadın yolcunun taciz iddiası! 'İmdat' diye bağırıp polisten yardım istediler İstanbul'da taksideki 2 kadın yolcunun taciz iddiası! 'İmdat' diye bağırıp polisten yardım istediler

Medipol Başakşehir Fk, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Karısının bahçeye düşen iç çamaşırlarını eve getiren 4 çocuk babası boyacıyı katletti
14:17 Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri...
14:10 Çiçeği burnunda damat evinde asılı halde cesedi bulundu
14:07 Başak Ceylan Torun, şarkıcı eşi Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü öne sürerek dava açtı!
14:02 İngiltere Kralı 3. Charles'ın parmaklarındaki şişlik İngilizleri endişelendirdi
13:54 Edirne'de minibüs çarpan kadın yaşamını yitirdi! Acılı yakınları sinir krizi geçirdi
13:25 Ukrayna'dan Kadirov'u sinirlendiren atak! Rus ordusunu tehdit etti: Putin'i bilgilendireceğim
12:27 Fransa'da diş hekimi olan baba ve oğul, sağlıklı hastaları sakatlayarak multi milyoner oldu
12:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın
12:20 İstanbul'da mermilerin havada uçuştuğu anlarda limonata içerek keyfine baktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 14:32:48. #1.12#
SON DAKİKA: Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement