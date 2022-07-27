Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı

27.07.2022 20:01
Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampını tamamladı.

Atakaş Hataysporlu oyuncular, Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki son antrenmanını teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptı.

Erzurum'da 27 Haziran'dan beri yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiren Atakaş Hatayspor, kuvvet idmanıyla sezon başı kampının ikinci etabını tamamladı.

Hataysporlu oyuncular, 1 Ağustos Pazartesi günü Hatay'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Palandöken Dağı, Hatayspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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