Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular kuvvet, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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