Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

03.08.2022 20:35
Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, pas, çabukluk ve taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Özbalta, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son iki sezon başarılara imza atmış olan Hatayspor'da görev yapmaktan dolayı son derece huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören Hatayspor yönetimine teşekkür eden Özbalta, "Hem ülke futbolu hem de takımımızı en iyi yere getirme adına çalışma içinde olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Özbalta, takımdaki yeni ve mevcut oyuncular arasındaki uyum için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Dünya Kupası'ndan dolayı lige erken başlamak zorunda kalan takımların tam anlamıyla hazırlanmadığını dile getiren Özbalta, "Takımın hazırlanması, yeni katılan oyuncularımızın hem arkadaşlarıyla kaynaşması hem şehre, tesise, evine, oynanacak oyuna motive olması açısından bir hafta bir haftadır. Bunu değerlendirmeye çalışacağız ama çok çok büyük bir avantaj mı? Hayır." diye konuştu.

Özbalta, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ince eleyip sık dokudukları bir süreç geçirdiklerini aktardı.

Erce: "Hatayspor'u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz"

Transfer edilen kaleci Erce Kardeşler, Hatayspor'da çıkış yakalamak istediğini dile getirdi.

Hedefinin kulübüne para kazandırarak Avrupa'ya transfer yapmak olduğunu anlatan Kardeşler, "Yaşım biraz genç görünebilir ama futbolda asla yaş önemli değil. Sadece performans önemli. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadım, kupalar kazandım. Bunun vermiş olduğu bir hırs var. Hatayspor'da da kupalar kazanmak istiyorum. Takımın iki yıldır çok iyi bir performansı var. Hatayspor'u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yeni transferlerden Kevin Varga ise Hatayspor'da forma giymenin mutluluğunu yaşadığını aktardı. Varga, "Hatayspor gerçekten Türkiye'de adından söz ettiren bir takım. Hedeflerimiz var. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Kenya, Çin'e Taze Avokado İhracatı Yapan İlk Afrika Ülkesi Oldu Kenya, Çin'e Taze Avokado İhracatı Yapan İlk Afrika Ülkesi Oldu Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 20:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement