Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Olgun, Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresun spor'un Asbaşkanı Zafer Olgun, Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa karşısında da 3 puan kazanarak, ligde iddialı olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam sahalarında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 maç kazandıklarını hatırlattı.

Rakipleri önünde etkili oyun ortaya koyduklarını ve 3 puanı hak ettiklerini vurgulayan Olgun, "Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa karşısında 3 puan elde ettik. Üst üste alınan iki galibiyetle ligde iddialı olduğumuzu tüm spor kamuoyuna gösterdik. Puanımızı 6'ya yükselttik. Giresunspor, şehrine yakışır bir şekilde daha büyük başarılara imza atacaktır. Süper Lig'e renk katmaya devam edeceğiz." dedi.

Giresunspor taraftarına da teşekkür eden Olgun, desteklerini artırarak sürdürmelerini istedi.

Olgun, transfer çalışmalarının devam ettiğini, ihtiyaç duyulan bölgelere kulübün bütçesi ölçüsünde gereken takviyelerin yapılacağını da sözlerine ekledi.