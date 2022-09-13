Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi - Son Dakika
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Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi

13.09.2022 15:08
Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kader Keita ameliyat edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kader Keita ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Keita'nın, sol elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El, Kol ve Omuz Cerrahisi Bölümü'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gereli, başarılı geçen operasyon sonrası Keita'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlayacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Altunizade, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi - Son Dakika
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